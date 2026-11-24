विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

यह रहेगा डायवर्जन- एनएच-19 पर रैपुरा जाट, दक्षिणी बाईपास से कुबेरपुर कट के बीच भारी वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा।- फिरोजाबाद से मथुरा जाने वाले भारी वाहन कुबेरपुर कट से यमुना एक्सप्रेसवे और उत्तरी बाईपास होकर जाएंगे।- दिल्ली-मथुरा से फिरोजाबाद-कानपुर जाने वाले वाहन रैपुरा जाट से दक्षिणी बाईपास, रोहता नहर चौराहा, दिगनेर मार्ग और इनर रिंग रोड होकर जाएंगे। शहजादपुर पौड़ी गांव से उत्तरी बाईपास का विकल्प भी रहेगा।- फिरोजाबाद से ग्वालियर-जयपुर जाने वाले वाहन कुबेरपुर कट से इनर रिंग रोड, दिगनेर पुलिया और रोहता नहर होकर जाएंगे। दूसरा मार्ग रमाडा से इनर रिंग रोड, शमशाबाद, इरादतनगर और सैंया होकर रहेगा।- जयपुर से फिरोजाबाद जाने वाले वाहन मऊअर कट से दक्षिणी बाईपास, ग्राम बाद, रोहता नहर चौराहा, दिगनेर पुलिया और इनर रिंग रोड से एत्मादपुर होकर जाएंगे।- जयपुर से ग्वालियर और मथुरा जाने वाले भारी वाहन मऊअर कट से दक्षिणी बाईपास होकर निकलेंगे।- अलीगढ़ से फिरोजाबाद जाने वाले वाहन खंदौली से मुड़ी चौराहा होकर एत्मादपुर में एनएच-19 पकड़ेंगे। मुड़ी चौराहे से टेढ़ी बगिया और रामबाग की ओर जाने वाले भारी वाहन एत्मादपुर और खंदौली होकर जाएंगे।- ग्वालियर-जयपुर से अलीगढ़ जाने वाले वाहन दक्षिणी बाईपास से रोहता चौराहा, रोहता-दिगनेर मार्ग, एकता चौकी, तोरा चौकी और इनर रिंग रोड होकर जाएंगे। दूसरा मार्ग दिगनेर से गुतिला अंडरपास होकर इनर रिंग रोड रहेगा।