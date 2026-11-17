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जगनेर। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) जगनेर में सोमवार को स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की बदहाल तस्वीर सामने आई। आशा कार्यकर्ताओं द्वारा बुलाई गई गर्भवती महिलाओं को परेशानी झेलनी पड़ी। रक्तचाप और शर्करा जांच के उपकरण चालू नहीं थे। इससे महिलाओं को जांच कराने में दिक्कत हुई। अस्पताल में बैठने की उचित व्यवस्था भी नहीं थी। गर्भवती महिलाओं और अन्य मरीजों को जमीन पर बैठकर घंटों इंतजार करना पड़ा। एक ओर महिलाएं जांच के लिए कतार में खड़ी थीं। वहीं दूसरी ओर, इमरजेंसी कक्ष में संगिनी बेड पर बैठकर कागजी औपचारिकताएं पूरी कर रही थीं। इस अव्यवस्था ने स्वास्थ्य सेवाओं पर सवाल खड़े किए हैं। सीएचसी अधीक्षक यादवेंद्र ने बताया कि कुर्सियां थीं, महिलाएं बैठी नहीं हैं।