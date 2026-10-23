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Agra News: चुनाव से पहले पोस्टर वार पर मचा सियासी घमासान

Fri, 23 Oct 2026 02:56 AM IST
आगरा ब्यूरो
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Fri, 23 Oct 2026 02:56 AM IST
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Political uproar erupts over 'poster war' ahead of elections
सदर थाना क्षेत्र में लगा पोस्टर जिसे लेकर सपाइयों ने आपत्ति जताई है। स्त्रोत दल
आगरा। चुनावी माहौल में पोस्टर वार पर सियासी घमासान शुरू हो गया है। बृहस्पतिवार को विवादित पोस्टर की वजह से राजनीतिक पारा चढ़ गया। पोस्टर में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और अन्य विपक्षी नेताओं को कथित रूप से देश विरोधी दर्शाए जाने पर सपा नेता नितिन कोहली ने पुलिस कमिश्नर से शिकायत दर्ज कराई है।
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पूर्व प्रदेश सचिव नितिन कोहली का आरोप है कि योगी यूथ ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष कुंवर अजय तोमर की ओर से सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित बैनर में भड़काऊ बयान दिए गए हैं। इससे शहर का सामाजिक और राजनीतिक माहौल बिगड़ने की आशंका है। उन्होंने कमिश्नर से मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषी के खिलाफ उचित विधिक कार्रवाई की मांग की। सपा नेता ने कहा कि यदि 24 घंटे के भीतर यह विवादित पोस्टर नहीं हटाया गया तो सपा कार्यकर्ता खुद इसे हटाएंगे और कानूनी मामला दर्ज कराएंगे।
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