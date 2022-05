{"_id":"62887183a8a702091f1ed775","slug":"police-search-of-achhnera-college-manager-teacher-and-coaching-operator-in-paper-leak-case-of-agra-university-examination","type":"story","status":"publish","title_hn":"Agra Paper Leak Case: छात्रों पर भी कार्रवाई की तलवार, पुलिस की सूची में 10 से अधिक लोग शामिल, जुटाई जा रही जानकारी ","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अमर उजाला ब्यूरो, आगरा Published by: धीरेन्द्र सिंह Updated Sat, 21 May 2022 10:28 AM IST