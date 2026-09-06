Agra News: यमुना में छलांग लगा रही विवाहिता को पुलिस ने बचाया

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घटना सुबह करीब 9:45 बजे की है। गांव खेड़ा देवीदास, बाह निवासी रियाना (23 वर्ष) पत्नी शाहिद यमुना के नाैरंगी घाट पुल पर पहुंची। वह नदी में छलांग लगाने का प्रयास कर रही थी। माैके पर माैजूद राहगीरों ने उसे आत्मघाती कदम उठाने से रोक लिया और नाैरंगी घाट चाैकी पुलिस को सूचना दी। पुलिस रियाना को चाैकी पर ले आयी, जहां उसने पुलिस को बताया वह तनाव और गृहक्लेश से क्षुब्ध होकर आत्महत्या करने आयी थी। पुलिस ने काउंसिलिंग के बाद परिजन को बुलाकर विवाहिता को उनके सुपुर्द कर दिया।

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बटेश्वर। थाना बाह क्षेत्र के नौरंगी घाट पुल से शनिवार सुबह गृहक्लेश से क्षुब्ध होकर यमुना छलांग लगा रही विवाहिता को पुलिस ने बचा लिया। पुलिस ने विवाहिता को उसके परिजन के सुपुर्द कर दिया।