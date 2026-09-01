Agra News: पंचायत सहायकों ने मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन
आगरा ब्यूरो
Updated Tue, 01 Sep 2026 01:52 AM IST
Updated Tue, 01 Sep 2026 01:52 AM IST
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फतेहाबाद। पंचायत सहायकों ने सोमवार को अपनी मांगों के लिए सहायक विकास अधिकारी पंचायत नरेंद्र बघेल को ज्ञापन सौंपा। पंचायत सहायकों ने बताया कि वे लंबे समय से अपनी मांगों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। मांगों के समर्थन में प्रदेशभर के पंचायत सहायक सात सितंबर को लखनऊ के ईको गार्डन में धरना-प्रदर्शन करेंगे। इस मौके पर ब्लॉक अध्यक्ष रविंद्र सिंह, श्यामसुंदर, राधाकिशन, रामबरन, हरिकिशन, आकाश पाराशर, सुमन शर्मा, प्रीती, राघवेन्द्र सिंह, छत्रपाल सिंह आदि मौजूद रहे।
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