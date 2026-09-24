Agra News: नगर जोन नहीं, अब कमिश्नरेट में होंगे उत्तरी और दक्षिणी नए जोन

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नवंबर, 2022 में आगरा को कमिश्नरेट का दर्जा मिला था। शहर, पूर्वी और पश्चिमी तीन जोन बनाए गए। 49 थानों को अलग-अलग बांटा गया। उपायुक्त नगर और पश्चिमी जोन का कार्यालय कलेक्ट्रेट में हैं, जबकि पूर्वी जोन का कार्यालय बमराैली कटारा में है। पुलिसिंग को और बेहतर करने के लिए प्रस्ताव पुलिस मुख्यालय भेजा गया था। प्रस्ताव को मुख्यालय से पास करने के बाद शासन में भेजा गया है। इस पर जल्द मुहर लग सकती है।पुलिस आयुक्त दीपक कुमार ने बताया कि नया जोन बनने के बाद शहरी क्षेत्र में एक और डीसीपी को तैनात किया जाएगा। उत्तरी जोन में तीन सर्किल और 13 थाने आएंगे। इनमें सदर, ताज सुरक्षा और कोतवाली सर्किल शामिल होंगे। पूर्वी जोन के बमराैली कटारा थाने को ताज सुरक्षा सर्किल में शामिल किया जाएगा। दक्षिणी जोन में 4 सर्किल और 14 थाने आएंगे। हरीपर्वत, छत्ता, लोहामंडी और एत्मादपुर सर्किल आएंगे। शहर की सीमा से सटा हुआ होने के कारण एत्मादपुर सर्किल को भी दक्षिणी जोन में शामिल किया जाएगा। यह पश्चिमी जोन का हिस्सा है। एक सर्किल के निकल जाने से इस जोन में तीन सर्किल और 9 थाने ही रह जाएंगे। नए जोन बनने के बाद डीसीपी का पद भी सृजित किया जाएगा। इसका भी प्रस्ताव भेजा गया है।हाईवे पर हादसे रोकने के लिए उठाएंगे प्रभावी कदमएत्मादपुर और हरीपर्वत सर्किल में नेशनल हाईवे और अलीगढ़ हाईवे आते हैं। यहां पर सड़क हादसों की संख्या अधिक है। दक्षिणी जोन में एत्मादपुर सर्किल के आने के बाद हादसों को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएंगे।