यूपी: शादी के पांच महीने बाद नई नवेली दुल्हन की मौत, ससुराल में कुछ ऐसा होगा; मायके वालों को नहीं हो रहा यकीन

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मृतका के पिता ने पति विश्वदीप उर्फ दीपक, जेठ धर्मेंद्र, सास हेमलता, ससुर ग्याप्रसाद, ननद गीतादेवी और नंदोई अमित कुमार पर अतिरिक्त दहेज की मांग पूरी न होने पर बेटी की हत्या करने का आरोप लगाया है। विज्ञापन



बुधवार को ज्योति की ससुराल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। सूचना मिलने पर नारखी पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। घटना के बाद मृतका के पिता की शिकायत पर पुलिस ने छह लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस वर्तमान में मामले की जांच कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का पता चल पाएगा। मृतका के पिता ने पति विश्वदीप उर्फ दीपक, जेठ धर्मेंद्र, सास हेमलता, ससुर ग्याप्रसाद, ननद गीतादेवी और नंदोई अमित कुमार पर अतिरिक्त दहेज की मांग पूरी न होने पर बेटी की हत्या करने का आरोप लगाया है।बुधवार को ज्योति की ससुराल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। सूचना मिलने पर नारखी पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। घटना के बाद मृतका के पिता की शिकायत पर पुलिस ने छह लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस वर्तमान में मामले की जांच कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का पता चल पाएगा।

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फिरोजाबाद जिले के करहल कस्बे में दुर्गादेवी रोड निवासी महेंद्र सिंह सविता ने अपनी 21 वर्षीय बेटी ज्योति की शादी मई 2026 में राजपुर कोटला निवासी विश्वदीप उर्फ दीपक के साथ की थी। पिता का आरोप है कि शादी के बाद से ही ससुराल पक्ष के लोग लगातार मोटरसाइकिल और अतिरिक्त दहेज की मांग कर रहे थे। मांग पूरी न होने पर ज्योति को कथित तौर पर परेशान किया जाता था।