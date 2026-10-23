Agra News: खुदाई में लापरवाही, शाहदरा गोशाला की 40 मीटर लंबी दीवार ढही

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यह घटना जल निगम की ओर से कराई जा रही पानी की टंकी के निर्माण कार्य के दौरान हुई। दीवार के किनारे खुदाई करने से यह हादसा हुआ। नगर निगम के पशु कल्याण अधिकारी अजय सिंह ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का निरीक्षण किया। उनकी रिपोर्ट के आधार पर नगर आयुक्त ने कार्रवाई की। नगर आयुक्त ने जल निगम के अधिशासी अभियंता को क्षतिग्रस्त दीवार को तुरंत फिर से बनाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने भविष्य में दोबारा नुकसान होने पर ठेकेदार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी है।गोवंश की सुरक्षा पर खतरादीवार ढहने से गोशाला में गोवंश की सुरक्षा खतरे में पड़ गई है। इससे गोशाला में अवैध प्रवेश का रास्ता भी बन गया। नगर आयुक्त ने स्पष्ट किया कि निर्माण कार्य के दौरान पूरी सावधानी बरती जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि गोशाला की संपत्ति और गोवंश को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। भविष्य में किसी भी क्षति पर संबंधित ठेकेदार के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।