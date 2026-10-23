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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   Negligence during excavation leads to collapse of 40-meter-long wall at Shahdara Goshala

Agra News: खुदाई में लापरवाही, शाहदरा गोशाला की 40 मीटर लंबी दीवार ढही

Fri, 23 Oct 2026 02:56 AM IST
आगरा ब्यूरो
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Fri, 23 Oct 2026 02:56 AM IST
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Negligence during excavation leads to collapse of 40-meter-long wall at Shahdara Goshala
शाहदरा गोशाला की ढही दीवार।
आगरा। शाहदरा स्थित नगर निगम की गोशाला में एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। पानी की टंकी के निर्माण के लिए की जा रही खुदाई में गोशाला की 40 मीटर लंबी दीवार ढह गई। दीवार का बचा हुआ हिस्सा भी क्षतिग्रस्त हो गया है।
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यह घटना जल निगम की ओर से कराई जा रही पानी की टंकी के निर्माण कार्य के दौरान हुई। दीवार के किनारे खुदाई करने से यह हादसा हुआ। नगर निगम के पशु कल्याण अधिकारी अजय सिंह ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का निरीक्षण किया। उनकी रिपोर्ट के आधार पर नगर आयुक्त ने कार्रवाई की। नगर आयुक्त ने जल निगम के अधिशासी अभियंता को क्षतिग्रस्त दीवार को तुरंत फिर से बनाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने भविष्य में दोबारा नुकसान होने पर ठेकेदार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी है।
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गोवंश की सुरक्षा पर खतरा
दीवार ढहने से गोशाला में गोवंश की सुरक्षा खतरे में पड़ गई है। इससे गोशाला में अवैध प्रवेश का रास्ता भी बन गया। नगर आयुक्त ने स्पष्ट किया कि निर्माण कार्य के दौरान पूरी सावधानी बरती जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि गोशाला की संपत्ति और गोवंश को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। भविष्य में किसी भी क्षति पर संबंधित ठेकेदार के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
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