आत्महत्या या हादसा: रेलवे लाइन पर मिला काॅल सेंटर कर्मी का शव, पुलिस जांच में जुटी

विज्ञापन

डीसीपी सिटी सय्यद अली अब्बास ने बताया कि लोहामंडी के खातीपाड़ा निवासी यमन पदम प्लाजा में संचालित एक काॅल सेंटर में काम करते थे। बुधवार को उन्हें सैलरी मिली थी। रात 9:30 बजे स्कूटी लेकर घर से निकल आए।परिजन ने देर तक घर नहीं आने पर फोन किया। मगर मोबाइल स्विच ऑफ था। बृहस्पतिवार तड़के तकरीबन 4 बजे पुलिस को हादसे की जानकारी मिली। पुलिस ने मोबाइल से पहचान कर परिजन को बताया। पुलिस मामले को आत्महत्या मान रही है जबकि सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है। वहीं परिजन का कहना है कि आत्महत्या करने की वजह वजह समझ में नहीं आ रही है।