Agra News: रामपुर के पास बाइक सवार युवक को मारी गोली, गंभीर

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लायकपुरा निवासी मुन्नालाल ने बताया कि उनका भतीजा शेर सिंह (40) शुक्रवार रात करीब नौ बजे धिमिश्री की ओर से बाइक से घर लौट रहा था। रामपुर गांव के पास पहुंचने पर कुछ लोगों ने उसे गोली मार दी। गोली आंख के पास लगने से वह गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर पड़ा। इसी दौरान पीछे से आ रहे गांव के ही सुंदर सिंह को मामले की जानकारी हुई और उन्होंने इसकी सूचना परिजन को दी। मामले का पता चलते ही परिजन माैके पर पहुंच गए।सूचना मिलने पर निबोहरा पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंच गई। पुलिस ने घायल को उपचार के लिए फतेहाबाद भेजा, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उसे आगरा के अस्पताल रेफर कर दिया गया। वहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है।प्रथम दृष्टया कारोबार को लेकर रंजिश की बात सामने आ रही है। एक व्यक्ति के सिर में गोली लगी है। घायल को उपचार के लिए पहले फतेहाबाद ले जाया गया था। वहां उसकी हालत गंभीर मिलने पर प्राथमिक उपचार के बाद आगरा के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामले की जानकारी की जा रही है। - राजीव रंजन, एसीपी शमसाबाद