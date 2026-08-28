यूपी: भाजपा विधायक के भाई ने बताई नई कहानी, पुलिस आयुक्त को सौंपे साक्ष्य; बोले- 'हमने नहीं, हमसे हुई ठगी'

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शाहगंज के नगला भोजा निवासी विजयपाल सिंह ने बताया कि पत्नी मंजू के मायके के पास सिरसागंज निवासी राजेश बघेल, उनका बेटा योगेश बघेल, सुदेश और अन्य ने उन्हें और परिवार को बातों में फंसाकर बेटों की सरकारी नौकरी के नाम पर ठगी की। आरोपियों ने उनके परिचय का फायदा उठाते हुए स्थानीय पार्षद समेत उनके कई रिश्तेदारों के बच्चों की भी सरकारी नौकरी लगवाने का झांसा देकर लाखों रुपये ठग लिए। इसकी प्राथमिकी उन्होंने 20 जून को दर्ज कराई थी।आरोपियों पर अन्य जगहों पर भी मामले दर्ज हैं। उनके रिश्तेदार अमर सिंह की शिकायत पर उन्हें और उनकी पत्नी को आरोपी बनाते हुए राजेश और अन्य के साथ मिलकर ठगी का आरोपी बनाकर लोहामंडी थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। वह खुद ठगी के पीड़ित हैं। उन्होंने पुलिस आयुक्त को वीडियो भी दिए हैं। वीडियो में अमर सिंह और उनके परिजन खुद किसी जगह राजेश को नौकरी लगवाने के लिए रुपये दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि उक्त प्रकरण में उनका कोई लेना-देना नहीं है।