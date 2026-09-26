नाबालिग से दरिंदगी: किशोरी का बना लिया वीडियो, फिर देने लगा धमकी; पुलिस ने किया गिरफ्तार

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आरोप लगाया कि आकाश गौतम निवासी राजीव नगर इंद्रपुरम ने उनकी बेटी से दुष्कर्म किया। वीडियो वायरल करने की धमकी देकर बेटी को चुप करा दिया।



शिकायत पर आरोपी के परिजन ने धमकी दी। पुलिस ने पाॅक्सो की धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया।

आगरा के थाना एकता पुलिस ने नाबालिग बालिका से दुष्कर्म करने और उसका वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी देने के मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया है। एसीपी ताज सुरक्षा यतेंद्र नागर ने बताया कि पीड़िता की मां ने तहरीर दी।