Agra News: खेरागढ़ में गूंजा संदेश, पॉलीथिन हटाओ-कपड़े का थैला अपनाओ

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खेरागढ़। स्वच्छ सर्वेक्षण अभियान के तहत रविवार को नगर पंचायत ने कस्बे के बाजारों में पॉलीथिन मुक्त जागरूकता अभियान चलाया। चेयरमैन सुधीर गर्ग गुड्डू और ईओ अपर्णा मिश्रा के निर्देशन में भूमि फाउंडेशन की टीम ने दुकानदारों, ठेले-ढकेल वालों और नागरिकों से पॉलीथिन के बजाय कपड़े के थैले इस्तेमाल करने की अपील की। चेयरमैन ने बताया कि टीम ने दुकानदारों से आसपास सफाई रखने और कूड़ा डस्टबिन में डालने एवं लोगों को पॉलीथिन से पर्यावरण और स्वास्थ्य को होने वाले नुकसान की जानकारी देते हुए ‘पॉलीथिन हटाओ, कपड़े का थैला अपनाओ’ का संदेश दिया गया।