आगरा: हाईटेंशन लाइन की चपेट में आया राजमिस्त्री, माैके पर ही तोड़ दिया दम; परिवार में मचा कोहराम

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जानकारी के अनुसार गांव वरना निवासी रामभजन (50) पुत्र राम नारायन राजमिस्त्री का काम करते थे। बृहस्पतिवार सुबह करीब 11 बजे वह गांव में एक मकान पर निर्माण कार्य कर रहे थे। इसी दौरान चाली बनाने के लिए लोहे का पाइप उठाते समय वह पास से गुजर रही हाईटेंशन लाइन के तारों से छू गया। करंट लगने से रामभजन जमीन पर गिर पड़े। विज्ञापन



हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। परिजन और आसपास के लोग उन्हें आनन-फानन में उपचार के लिए अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया। मृतक के पुत्र मनीष ने थाने में तहरीर देकर पुलिस को घटना की जानकारी दी। रामभजन के तीन पुत्र हैं। इनमें मनीष (20), गौरव (19) और नीरज (16) शामिल हैं। नीरज अभी अविवाहित है। पिता की अचानक मौत से तीनों बेटों और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। एसीपी फतेहाबाद इमरान अहमद ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। विज्ञापन विज्ञापन

जानकारी के अनुसार गांव वरना निवासी रामभजन (50) पुत्र राम नारायन राजमिस्त्री का काम करते थे। बृहस्पतिवार सुबह करीब 11 बजे वह गांव में एक मकान पर निर्माण कार्य कर रहे थे। इसी दौरान चाली बनाने के लिए लोहे का पाइप उठाते समय वह पास से गुजर रही हाईटेंशन लाइन के तारों से छू गया। करंट लगने से रामभजन जमीन पर गिर पड़े।हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। परिजन और आसपास के लोग उन्हें आनन-फानन में उपचार के लिए अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया। मृतक के पुत्र मनीष ने थाने में तहरीर देकर पुलिस को घटना की जानकारी दी। रामभजन के तीन पुत्र हैं। इनमें मनीष (20), गौरव (19) और नीरज (16) शामिल हैं। नीरज अभी अविवाहित है। पिता की अचानक मौत से तीनों बेटों और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। एसीपी फतेहाबाद इमरान अहमद ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है।

आगरा के फतेहाबाद थाना क्षेत्र के गांव वरना में बृहस्पतिवार सुबह मकान निर्माण के दौरान हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से राजमिस्त्री की मौत हो गई। हादसा उस समय हुआ, जब वह चाली बनाने के लिए लोहे का पाइप उठा रहे थे। पाइप हाईटेंशन लाइन से छू गया, जिससे उन्हें करंट लग गया। अस्पताल ले जाने पर चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना से परिवार में कोहराम मच गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।