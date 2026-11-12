यूपी: छठी मैया के स्वागत में सजे बाजार, सूप-दउरा की खरीदारी शुरू; ये बोलीं  महिलाएं

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एत्मादौला स्थित घाट क्षेत्र के दुकानदार अमित गुप्ता ने बताया कि पर्व का महिलाओं में उत्साह है। खरीदारी के लिए ग्राहक पहुंच रहे हैं। उन्होंने बताया कि बाजार में सूप, दउरा शुरुआती कीमत 100 रुपये से है।मंटोला की रहने वाली पूजा का कहना है कि दिवाली के तुरंत बाद यह महापर्व आता है। तैयारियों का समय भी नहीं मिल पाता है लेकिन छठी मैया की कृपा से इस व्रत को करने में एक अलग ही ऊर्जा मिलती है। - ,बेलनगंज निवासी ममता शर्मा ने बताया कि छठ पूजा का यह पर्व हमारे लिए बहुत पवित्र है। घाट पर अर्घ्य देने और पूजा के लिए सूप, फल और नए बर्तनों की खरीदारी पूरी हो चुकी है, अब बस नहाय-खाय के साथ व्रत शुरू होने का इंतजार है।