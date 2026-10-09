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Agra News: शारदीय नवरात्र के लिए सजे बाजार, उमड़े श्रद्धालु

Fri, 09 Oct 2026 11:50 PM IST
आगरा ब्यूरो
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Fri, 09 Oct 2026 11:50 PM IST
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Markets decked up for Sharadiya Navratri; devotees throng in large numbers
बाह: बाह में आस्था के रंगों से देवी प्रतिमा को सजाती मूर्तिकार सरिता
बाह। शारदीय नवरात्र रविवार से शुरू होंगे। मूर्तिकार सरिता, मीना और कमलेश ने बताया कि वे एक महीने से मूर्तियों में आस्था के प्रतीक 9 रंग भरने में जुटे थे, जो उनकी आमदनी का मुख्य जरिया हैं। मूर्तिकारों ने 250 से 15 हजार रुपये तक की मूर्तियां तैयार की हैं। बाह और जैतपुर में दो दिन से सड़क किनारे मूर्तियों का बाजार सजा है, जहां से दो दिन में 1500 से ज्यादा मूर्तियां बिकी हैं। मूर्तिकार सरिता ने बताया कि गणेश जी की तुलना में देवी की मूर्तियों की अच्छी बिक्री हो रही है। मंदिरों, घरों और सार्वजनिक पंडालों में स्थापना के लिए मूर्तियां खरीद रहीं प्रियंका, नेहा, कमला और संगीता ने बताया कि वे उत्साहपूर्वक नवरात्र मनाएंगी।
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