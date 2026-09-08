Agra News: अकोला में लंपी रोग नियंत्रण में, 7000 गोवंश को लगी वैक्सीन

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डॉ. सुदीप कुमार ने बताया कि विकास खंड में लंपी रोग पूरी तरह नियंत्रण में है और कहीं से भी कोई नया मामला सामने नहीं आया है। उन्होंने पशुपालकों को अपने पशुबाड़ों में साफ-सफाई रखने और किसी भी लक्षण दिखने पर तुरंत पशु चिकित्सालय से संपर्क करने के निर्देश दिए हैं। टीकाकरण अभियान में प्रभारी चिकित्साधिकारी डॉ. सुदीप कुमार के साथ डॉ. नीरज यादव, डॉ. ब्रजेश यादव और उनकी टीम सक्रिय रूप से जुटी हुई है। टीम गांव-गांव जाकर पशुओं का टीकाकरण कर रही है।

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अकोला। गोवंश में फैल रहे लंपी रोग से बचाव के लिए विकास खंड अकोला में टीकाकरण अभियान तेजी से चलाया जा रहा है। प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉ. सुदीप कुमार ने बताया कि 16 जुलाई से शुरू हुए अभियान के तहत अब तक 7000 गोवंश का टीकाकरण किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि जिले से उन्हें कुल 8800 डोज प्राप्त हुई थीं, जिनमें से 7000 का उपयोग हो चुका है और शेष डोज से टीकाकरण अभियान लगातार जारी है।