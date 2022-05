{"_id":"62828cd992df9c746f71a963","slug":"looteri-dulhan-gang-member-created-drama-to-kidnap-his-son-in-firozabad","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"Looteri Dulhan Gang: फिरोजाबाद में फर्जी शादी कराने वाले ने नाबालिग बेटे को लगा दिया 'दांव' पर, ऐसी खुली पोल","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद Published by: मुकेश कुमार Updated Tue, 17 May 2022 12:03 AM IST