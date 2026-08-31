Agra News: यमुना एक्सप्रेसवे और आगरा-हाथरस हाईवे पर लगा लंबा जाम, खंदौली टोल से गुजरे 35 हजार वाहन

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खंदौली टोल इंचार्ज तुलसीराम गुर्जर ने बताया कि देर रात तक करीब 35 हजार वाहन निकले। जबकि सामान्य दिनों में यह संख्या 18 से 20 हजार के बीच रहती है। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए दोनों ओर की सभी 28 फास्टैग लेन खोल दी गई हैं, जिनमें छह लेन दोपहिया वाहनों के लिए निर्धारित थीं। वाहन चालकों की सुविधा के लिए पानी के टैंकर की व्यवस्था की गई और एंबुलेंस को अलर्ट मोड पर रखा गया ताकि किसी आपात स्थिति में तुरंत मदद मिल सके। वहीं, वाहनों का दबाव आगरा-हाथरस हाइवे पर बढ़ने से यहां भी भीषण जाम लग गया। देर रात तक आगरा-हाथरस हाइवे पर हजारों वाहन जाम से जूझते रहे।

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खंदौली। त्योहार मनाकर लोग रविवार को दिल्ली-एनसीआर लौटने लगे। इससे यमुना एक्सप्रेसवे के खंदौली टोल प्लाजा पर वाहनों का भारी दबाव बन गया। शाम 5 बजे से दिल्ली, नोएडा और एनसीआर की ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। आम दिनों की तुलना में यातायात का दबाव लगभग दोगुना रहा। वाहनों की संख्या इतनी अधिक थी कि टोल प्लाजा पर गाड़ियां रेंग-रेंग कर आगे बढ़ीं।