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Agra News: लंबित पत्रावलियों के निपटारे के लिए तीसरे दिन भी धरने पर बैठे अधिवक्ता

Sat, 10 Oct 2026 12:05 AM IST
आगरा ब्यूरो
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Sat, 10 Oct 2026 12:05 AM IST
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Lawyers sat on a protest for the third consecutive day to press for the disposal of pending files
फतेहाबाद फोटो। अधिवक्ता से मारपीट के मामले में प्राथमिकी दर्ज कराने की मांग को लेकर तहसील परिसर
बाह। महीनों से लंबित पड़ी ठियाबंदी, बंटवारे आदि की पत्रावलियों के निपटारे की मांग के संबंध में शुक्रवार को तीसरे दिन भी अधिवक्ता धरने पर बैठे रहे। बृहस्पतिवार को एसडीएम विनोद कुमार ने प्राथमिकता पर निस्तारण का आश्वासन दिया था, जिसे अधिवक्ताओं ने ठुकरा दिया।
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अधिवक्ता शिवम पचौरी और शिवम द्विवेदी ने कहा कि ग्रामीण किसान तहसील के चक्कर काटकर परेशान हैं, इसलिए आश्वासन नहीं बल्कि ठोस कार्रवाई चाहिए। समस्या का समाधान न होने पर सोमवार से भूख हड़ताल की चेतावनी दी गई है। धरने पर वीरेश तिवारी, अमित चौधरी, स्वदेश बाबू सक्सेना, सर्वेश राठौर, मनोज पचौरी, रवीकांत उपाध्याय, मनोज दुबे, अनोज शर्मा, देवेश शर्मा, आशीष शर्मा, मानवेंद्र सिंह गुर्जर, ब्रह्म कुमार पचौरी, सलमान भारतीय और शिवम शर्मा ने पहुंचकर मांगों का समर्थन किया।
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अधिवक्ता शिवम पचौरी और शिवम द्विवेदी ने कहा कि आश्वासन नहीं, पत्रावलियों का निपटारा होना चाहिए। बुजुर्ग ग्रामीण किसानों के तहसील के चक्कर काट काट कर जूते घिस गये हैं। उनकी समस्या का समाधान हाेने तक आंदोलन जारी रहेगा।
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