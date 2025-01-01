Agra News: लंबित पत्रावलियों के निपटारे के लिए तीसरे दिन भी धरने पर बैठे अधिवक्ता

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अधिवक्ता शिवम पचौरी और शिवम द्विवेदी ने कहा कि ग्रामीण किसान तहसील के चक्कर काटकर परेशान हैं, इसलिए आश्वासन नहीं बल्कि ठोस कार्रवाई चाहिए। समस्या का समाधान न होने पर सोमवार से भूख हड़ताल की चेतावनी दी गई है। धरने पर वीरेश तिवारी, अमित चौधरी, स्वदेश बाबू सक्सेना, सर्वेश राठौर, मनोज पचौरी, रवीकांत उपाध्याय, मनोज दुबे, अनोज शर्मा, देवेश शर्मा, आशीष शर्मा, मानवेंद्र सिंह गुर्जर, ब्रह्म कुमार पचौरी, सलमान भारतीय और शिवम शर्मा ने पहुंचकर मांगों का समर्थन किया।अधिवक्ता शिवम पचौरी और शिवम द्विवेदी ने कहा कि आश्वासन नहीं, पत्रावलियों का निपटारा होना चाहिए। बुजुर्ग ग्रामीण किसानों के तहसील के चक्कर काट काट कर जूते घिस गये हैं। उनकी समस्या का समाधान हाेने तक आंदोलन जारी रहेगा।