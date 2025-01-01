Agra News: भक्ति-भाव के साथ विदा हुए लंबोदर, नदी किनारे गूंजे जयकारे

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में चतुर्दशी के अवसर पर गणेशोत्सव के अंतिम दिन गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन के लिए श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। सुबह से शुरू हुआ प्रतिमा विसर्जन का सिलसिला देर शाम तक निरंतर चलता रहा। विसर्जन यात्रा के दौरान श्रद्धालु डीजे, ढोलक और मंजीरों की थाप पर भजनों की धुन गाते हुए अबीर-गुलाल उड़ाकर जमकर थिरके।प्रशासन की ओर से बनाए गए अस्थाई कुंड में ही श्रद्धालुओं से प्रतिमाएं विसर्जित कराई गईं। प्रतिमा विसर्जन के बाद श्रद्धालुओं ने ब्रह्मलाल महाराज मंदिर में माथा टेककर आशीर्वाद प्राप्त किया। पुलिस की तैनाती के बावजूद कुछ श्रद्धालु चोरी-छिपे यमुना नदी में प्रतिमाएं विसर्जित करते देखे गए।में गणेश प्रतिमाओं को लेकर श्रद्धालु यमुना घाटों पर पहुंचे। ढोल-नगाड़ों की थाप और जयकारों के बीच विधि-विधान से पूजा-अर्चना कर श्रद्धालुओं ने गणेश प्रतिमाओं को विदाई दी। प्रशासन की ओर से यमुना घाटों के पास प्रतिमा विसर्जन के लिए गड्ढे खुदवाए गए थे। श्रद्धालुओं ने पूजा-अर्चना के बाद इन गड्ढों में गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन किया। यमुना नदी के घाटों पर जगह-जगह पुलिस तैनात रही।में गणपति प्रतिमा विसर्जन के लिए शुक्रवार को भी पुलिस प्रशासन सतर्क रहा। कस्बा और क्षेत्र के ग्रामीणों ने ऊंटगन नदी में पहुंचकर गणपति प्रतिमाओं का विसर्जन किया।एसीपी खेरागढ़ सुनीता चौहान ने विसर्जन स्थल पर पहुंचकर पुलिस को सतर्कता रखने के निर्देश दिए।में भी डीजे की धुन पर आगरा के सदर, बुंदू कटरा, गोपालपुरा आदि क्षेत्रों से नाचते गाते पहुंचे गणेश भक्तों ने राजस्थान सीमा स्थित पार्वती नदी में करीब दो दर्जन गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन किया।के भोला मंदिर के पास व बेल गली सहित विभिन्न स्थानों पर विराजमान गणपति बप्पा की प्रतिमाओं की पूजा-अर्चना कर शुक्रवार को श्रद्धालुओं ने भावभीनी विदाई दी। भक्त गाजे-बाजे और गणपति बप्पा मोरया के जयघोष के साथ प्रतिमाओं को विसर्जन के लिए अकोला स्थित खारी नदी लेकर पहुंचे। वहां विधि-विधान से पूजा के बाद प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया।