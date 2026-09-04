Agra News: कंस मेला छह से, चप्पे-चप्पे पर रहेगी पुलिस की नजर

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उपजिलाधिकारी फतेहाबाद स्वाति शर्मा और प्रभारी निरीक्षक फतेहाबाद ने बताया मेले के दौरान किसी भी प्रकार की अव्यवस्था न हो, इसके लिए पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। मेले में चार प्रभारी निरीक्षक व थानाध्यक्ष, 20 उपनिरीक्षक, 50 आरक्षी व मुख्य आरक्षी, एक प्लाटून पीएसी, आठ ट्रैफिक उपनिरीक्षक, 15 ट्रैफिक आरक्षी व मुख्य आरक्षी, महिला पुलिस, एक फायर टेंडर और दो घुड़सवार पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। इसके अलावा फतेहाबाद थाने का पुलिस बल भी ड्यूटी पर रहेगा। होमगार्ड, चौकीदार और लेखपालों की भी ड्यूटी लगाई गई है। मेला ग्राउंड और शोभायात्रा मार्ग पर अधिकांश पुलिसकर्मी सादे कपड़ों में तैनात किए गए हैं। ये पुलिसकर्मी असामाजिक तत्वों और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखेंगे। शोभायात्रा के दौरान बाजार में सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जाएगी। प्रभारी निरीक्षक ने बताया मेले में आने वाले श्रद्धालुओं और दर्शकों की सुरक्षा को लेकर पुलिस पूरी तरह मुस्तैद रहेगी।

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फतेहाबाद। कस्बे में लगने वाला तीन दिवसीय ऐतिहासिक कंस मेला छह सितंबर से शुरू होगा। मेले में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। शोभायात्रा के दौरान चप्पे-चप्पे पर पुलिस बल तैनात रहेगा। बाजार में लगे सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से भी निगरानी की जाएगी।