जेसीबी ऑपरेटर की संदिग्ध हालात में मौत: परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप, पोस्टमार्टम हाउस पर किया हंगामा

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परिजनों का आरोप है कि उन्होंने पुलिस को फोन पर सूचित किया था कि जब तक वे मौके पर नहीं पहुंच जाते, तब तक शव को कहीं न ले जाया जाए। इसके बावजूद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम हाउस पहुंचा दिया। परिजनों का कहना है कि युवक की हत्या की गई है और उनका भतीजा मंगल सिंह पुत्र राजवीर सिंह (35 वर्ष), निवासी कपूरपुर थाना दन्नाहार, को अनुज नाम के एक व्यक्ति ने रात में जेसीबी चलाने के लिए बुलाया था। सुबह उसकी मौत की सूचना मिली।मृतक के चाचा किरंद पाल सिंह ने आरोप लगाया कि उनके भतीजे की हत्या की गई है और पुलिस मामले को छिपाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने पुलिस पर लापरवाही बरतने का भी आरोप लगाया।घटनास्थल पर पहुंचे थाना एलाऊ प्रभारी अवनीश त्यागी ने परिजनों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन हंगामा बढ़ता चला गया। पुलिस से काफी बहस हुई। मामले को बढ़ता देख कोतवाली पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और परिजनों को समझाने का प्रयास कर रही है।