Agra News: केंद्र में आरक्षण के लिए जाट महासभा करेगी आंदोलन

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महासभा के जिला अध्यक्ष कप्तान सिंह चाहर ने कहा कि पिछले विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने आरक्षण का वादा किया था, उसे पूरा नहीं किया गया। अब आरक्षण के लिए आंदोलन किया जाएगा। महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एडवोकेट शैलराज राज सिंह ने कहां जल्द ही 51 सदस्य केंद्रीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति गठित की जाएगी।इस बैठक में यशपाल राणा, मोहन सिंह चाहर, डॉ. सुरेंद्र सिंह, राजवीर सिंह, सतवीर रावत, मेघराज सोलंकी, वीरपाल सिंह, सुरेंद्र सिंह वर्मा,चौधरी दिलीप सिंह, सुरेंद्र चौधरी, निर्मल चाहर, रवेंद्र चाहर, कुशल पाल सिंह, राहुल जूरैल, भूदेव सिंह व अन्य शामिल रहे।प्रांतीय चिकित्सा सेवा संघ के जिलाध्यक्ष का स्वागतआगरा। अखिल भारतीय जाट महासभा ने प्रांतीय चिकित्सा सेवा संघ के नवनिर्वाचित पदाधिकारी का स्वागत किया गया। इसमें प्रांतीय चिकित्सा सेवा संघ के जिला अध्यक्ष डॉ. नंदन सिंह, केंद्रीय कार्यकारिणी सदस्य डॉ. केशव चौधरी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन संघ के जिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष योगेश सोगरवाल, इतिहासकार डॉ. सुरेंद्र सिंह और पीडब्ल्यूडी से सेवानिवृत्ति सुखबीर सिंह राणा का स्वागत किया गया।