जनकपुरी में नहीं लगेंगे होर्डिंग: सड़क किनारे से हटेंगे अतिक्रमण, सिर्फ डिजिटल विज्ञापन चलेंगे

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उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी तरह के अनधिकृत होर्डिंग या विज्ञापन नहीं लगाए जाएंगे। नगर आयुक्त ने पुरुषोत्तम दास अस्पताल रोड का निरीक्षण किया। यहां सड़क किनारे किए गए अतिक्रमण को हटाने के निर्देश दिए। विज्ञापन



उन्होंने कहा कि सड़क पर यातायात बाधित करने वाले अतिक्रमण और अव्यवस्थित सामग्री को हटाया जाए। नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. संजीव वर्मा ने सफाई व्यवस्था की जानकारी दी। नगर आयुक्त ने आयोजन स्थल और आसपास के क्षेत्रों में नियमित सफाई, कूड़ा उठान तथा पर्याप्त सफाई कर्मचारियों की तैनाती करने को कहा। विज्ञापन विज्ञापन

उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी तरह के अनधिकृत होर्डिंग या विज्ञापन नहीं लगाए जाएंगे। नगर आयुक्त ने पुरुषोत्तम दास अस्पताल रोड का निरीक्षण किया। यहां सड़क किनारे किए गए अतिक्रमण को हटाने के निर्देश दिए।उन्होंने कहा कि सड़क पर यातायात बाधित करने वाले अतिक्रमण और अव्यवस्थित सामग्री को हटाया जाए। नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. संजीव वर्मा ने सफाई व्यवस्था की जानकारी दी। नगर आयुक्त ने आयोजन स्थल और आसपास के क्षेत्रों में नियमित सफाई, कूड़ा उठान तथा पर्याप्त सफाई कर्मचारियों की तैनाती करने को कहा।

जनकपुरी आयोजन में महज 10 दिन बाकी हैं। ऐसे में शुक्रवार को नगर आयुक्त संतोष कुमार वैश्य ने जनकपुरी क्षेत्र का निरीक्षण कर सड़क, सफाई, प्रकाश और सीवर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने जनकपुरी को नो होर्डिंग जोन घोषित किया और केवल डिजिटल विज्ञापनों को चलाने की अनुमति दी है।