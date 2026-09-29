जनकपुरी महोत्सव 2026: जर्जर सड़कें, उफन रहीं नालियां, जहां तैयार हो रहा है जनक महल; वहां का ऐसा है हाल

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सपा व्यापार सभा अध्यक्ष सोमेश गुप्ता ने कहा कि आयोजन स्थल से सटी गलियां बदहाल हैं। आरोप लगाया कि बिल्डर्स के प्रोजेक्ट्स को फायदा पहुंचाने के लिए पॉश इलाकों में दोबारा विकास कार्यों के नाम पर करोड़ों रुपये फूंके जा रहे हैं। सपा प्रतिनिधिमंडल ने सोमवार को केके नगर स्थित उमाकुंज और बाबरपुर का दौरा किया। सपाइयों ने टूटी सड़कों और जलभराव पर आक्रोश जताते हुए जनता को न्याय दिलाने के लिए नगर निगम का घेराव की चेतावनी दी है।प्रतिनिधिमंडल में शामिल सुनील और उमा शर्मा ने कहा कि जनक महल से मात्र 100 मीटर दूर वार्ड 88 की गली नंबर 12 से सरकारी स्कूल तक का रास्ता पूरी तरह टूटा पड़ा है। कीचड़ और गड्ढों के कारण लोग आए दिन चोटिल हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि जहां पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक वर्ग के लोग रहते हैं, वहां विकास कार्य नहीं हो रहे।उन्हें परेशान किया जा रहा है। विकास केवल बिल्डरों की उन कॉलोनियों में हो रहा है, जहां इसकी जरूरत भी नहीं है। सपा नेताओं ने कहा कि यदि जल्द ही सुधार नहीं किया गया तो पार्टी उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होगी। प्रदर्शन में राघवेंद्र, सुनील, लेखराज, मनीष, राधा, पुष्पा, संतोष, उमा शर्मा, योगेश सिंह और सूरज शर्मा आदि मौजूद रहे।