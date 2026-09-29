यूपी: नकली एआरवी का आगरा कनेक्शन? राधा मेडिकल स्टोर के रिकॉर्ड खंगाले, दवाओं की खरीद-बिक्री पर रोक

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सहायक आयुक्त औषधि अरविंद गुप्ता ने बताया कि कानपुर में नकली एआरवी मामले में राधा मेडिकल स्टोर की जांच की गई। इसमें संचालक ने एआरवी की खरीद-बिक्री के तीन बिल दिखाए। इसमें दो बिल 2025 के हैं, जिसमें एक बिल से 490 एआरवी बेचीं और दूसरे बिल से 1005 वाइल बेचीं। इस साल 1005 वाइल खरीद का बिल दिखाया लेकिन संचालक का कहना था कि ये वाइल प्राप्त नहीं हुईं हैं।मामला संदिग्ध प्रतीत होने पर सभी तरह की दवाओं की खरीद-बिक्री पर रोक लगा दी है। नोटिस देकर दवाओं की खरीद-बिक्री के रिकॉर्ड तलब किए हैं। जांच के लिए त्वचा की एलर्जी के ऑइंटमेंट और अपच के सिरप का नमूना लिया है।औषधि निरीक्षक आशुतोष मिश्रा ने बताया कि मामले की अभी जांच की जा रही है। अभी तक की रिपोर्ट के बारे में कानपुर के औषधि विभाग को रिपोर्ट भेज दी है।