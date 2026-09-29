यूपी: सपा सरकार बनी तो महिलाओं को हर साल ₹40 हजार, आगरा में पीडीए चौपाल में गूंजा अखिलेश का वादा

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मुख्य अतिथि एवं विधानसभा प्रभारी पूर्व प्रदेश सचिव राजपाल यादव ने कहा कि प्रदेश में सपा की सरकार बनने पर महिलाओं को 40 हजार रुपये पेंशन दी जाएगी। साथ ही गरीब कन्याओं के विवाह के लिए आर्थिक मदद, बेरोजगारों को रोजगार और खिलाड़ियों को पूरा सम्मान दिया जाएगा। उन्होंने कार्यकर्ताओं से उन लोगों के नाम मतदाता सूची में दर्ज कराने का आह्वान किया, जिनके नाम अब तक अंकित नहीं हुए हैं।पूर्व जिलाध्यक्ष रामसहाय यादव ने संकेत दिया कि इस बार विधानसभा चुनाव में पार्टी की तरफ से किसी समर्पित नेता को ही प्रत्याशी बनाया जाएगा। चौपाल की अध्यक्षता बाली यादव ने की। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष महिपाल प्रधान, महासचिव संतोष पाल, पीडीए पंचायत संयोजक सोनू यादव, शमशाबाद के पूर्व ब्लॉक प्रमुख पिंटू यादव, पिंकी त्यागी और राकेश धनगर समेत कई पदाधिकारी व ग्रामीण मौजूद रहे।