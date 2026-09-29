यूपी: सपा सरकार बनी तो महिलाओं को हर साल ₹40 हजार, आगरा में पीडीए चौपाल में गूंजा अखिलेश का वादा
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा Published by: Dhirendra Singh Updated Tue, 29 Sep 2026 10:26 AM IST
सार
आगरा के बगदा गांव में हुई पीडीए चौपाल में सपा नेताओं ने इन वादों के साथ कार्यकर्ताओं से मतदाता सूची में छूटे नाम जुड़वाने की अपील की।
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विस्तार
ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के गांव बगदा में सोमवार को समाजवादी पार्टी की ओर से पीडीए चौपाल आयोजित की गई। इसमें सपा नेताओं ने आगामी चुनाव के मद्देनजर जनता से कई वादे किए और कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर पर चुनावी तैयारियों में जुटने के निर्देश दिए।
मुख्य अतिथि एवं विधानसभा प्रभारी पूर्व प्रदेश सचिव राजपाल यादव ने कहा कि प्रदेश में सपा की सरकार बनने पर महिलाओं को 40 हजार रुपये पेंशन दी जाएगी। साथ ही गरीब कन्याओं के विवाह के लिए आर्थिक मदद, बेरोजगारों को रोजगार और खिलाड़ियों को पूरा सम्मान दिया जाएगा। उन्होंने कार्यकर्ताओं से उन लोगों के नाम मतदाता सूची में दर्ज कराने का आह्वान किया, जिनके नाम अब तक अंकित नहीं हुए हैं।
पूर्व जिलाध्यक्ष रामसहाय यादव ने संकेत दिया कि इस बार विधानसभा चुनाव में पार्टी की तरफ से किसी समर्पित नेता को ही प्रत्याशी बनाया जाएगा। चौपाल की अध्यक्षता बाली यादव ने की। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष महिपाल प्रधान, महासचिव संतोष पाल, पीडीए पंचायत संयोजक सोनू यादव, शमशाबाद के पूर्व ब्लॉक प्रमुख पिंटू यादव, पिंकी त्यागी और राकेश धनगर समेत कई पदाधिकारी व ग्रामीण मौजूद रहे।
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मुख्य अतिथि एवं विधानसभा प्रभारी पूर्व प्रदेश सचिव राजपाल यादव ने कहा कि प्रदेश में सपा की सरकार बनने पर महिलाओं को 40 हजार रुपये पेंशन दी जाएगी। साथ ही गरीब कन्याओं के विवाह के लिए आर्थिक मदद, बेरोजगारों को रोजगार और खिलाड़ियों को पूरा सम्मान दिया जाएगा। उन्होंने कार्यकर्ताओं से उन लोगों के नाम मतदाता सूची में दर्ज कराने का आह्वान किया, जिनके नाम अब तक अंकित नहीं हुए हैं।
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पूर्व जिलाध्यक्ष रामसहाय यादव ने संकेत दिया कि इस बार विधानसभा चुनाव में पार्टी की तरफ से किसी समर्पित नेता को ही प्रत्याशी बनाया जाएगा। चौपाल की अध्यक्षता बाली यादव ने की। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष महिपाल प्रधान, महासचिव संतोष पाल, पीडीए पंचायत संयोजक सोनू यादव, शमशाबाद के पूर्व ब्लॉक प्रमुख पिंटू यादव, पिंकी त्यागी और राकेश धनगर समेत कई पदाधिकारी व ग्रामीण मौजूद रहे।
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