Agra News: आनंद जी होंडा के न्यू वीआई वर्कशॉप का उद्घाटन

आगरा। आनंद जी होंडा के न्यू वीआई रिनोवेशन का उद्घाटन सोमवार को किया गया। कंपनी के रीजनल मैनेजर सर्विस रविकुमार फिरगन्नवर और जोनल मैनेजर सर्विस प्रतीक गौड़ ने इसका उद्घाटन किया। इस नई वर्कशॉप का मुख्य उद्देश्य ग्राहकों को बेहतर सर्विस अनुभव प्रदान करना है। उद्घाटन समारोह में आनंद जी होंडा के प्रबंध निदेशक अमरेंद्र जैन, महाप्रबंधक धीरेंद्र चौधरी और सर्विस मैनेजर प्रिया सिंह सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। रविकुमार ने नए वीआई के साथ ग्राहक प्राथमिकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि यह वर्कशॉप ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए तैयार की गई है। नई वीआई तकनीकी वर्कशॉप आधुनिक तकनीक और अत्याधुनिक सर्विस सुविधाओं से सुसज्जित है। इसमें प्रशिक्षित और अनुभवी तकनीकी स्टाफ उपलब्ध है। नई वर्कशॉप में आधुनिक डायग्नोस्टिक उपकरण लगाए गए हैं।

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