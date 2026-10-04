Agra News: वाहन की टक्कर से बाइक सवार होमगार्ड की मौत

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हादसा शनिवार दोपहर करीब 3 बजे हुआ। 45 वर्षीय होमगार्ड रोहताश पुत्र जनक सिंह निवासी नगला खुशहाली आगरा से ड्यूटी कर मोटरसाइकिल से घर लौट रहे थे। किरावली-रायभा मार्ग स्थित एक इंटर कॉलेज के पास अज्ञात वाहन ने बाइक में टक्कर मार दी। होमगार्ड गंभीर रूप से घायल हो गए। राहगीरों की सूचना पर पहुंची पीआरबी और थाना पुलिस ने घायल को उपचार के लिए आगरा स्थित एक हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही परिजन में चीख-पुकार मच गई। एसीपी अछनेरा शैलेंद्र सिंह ने बताया मृतक होमगार्ड का पोस्टमार्टम कराया है। परिजन की तहरीर पर अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।

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अछनेरा। किरावली-रायभा मार्ग पर शनिवार दोपहर अज्ञात वाहन की टक्कर से ड्यूटी करके घर लाैट रहा बाइक सवार होमगार्ड गंभीर रूप से घायल हो गए। आगरा के एक हाॅस्पिटल में उपचार के दाैरान उनकी माैत हो गई।