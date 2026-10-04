फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   Home Guard rider dies after being hit by a vehicle.

Agra News: वाहन की टक्कर से बाइक सवार होमगार्ड की मौत

Sun, 04 Oct 2026 02:45 AM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Updated Sun, 04 Oct 2026 02:45 AM IST
विज्ञापन
Home Guard rider dies after being hit by a vehicle.
अछनेरा मृतक का फाइल फोटो
अछनेरा। किरावली-रायभा मार्ग पर शनिवार दोपहर अज्ञात वाहन की टक्कर से ड्यूटी करके घर लाैट रहा बाइक सवार होमगार्ड गंभीर रूप से घायल हो गए। आगरा के एक हाॅस्पिटल में उपचार के दाैरान उनकी माैत हो गई।
विज्ञापन


हादसा शनिवार दोपहर करीब 3 बजे हुआ। 45 वर्षीय होमगार्ड रोहताश पुत्र जनक सिंह निवासी नगला खुशहाली आगरा से ड्यूटी कर मोटरसाइकिल से घर लौट रहे थे। किरावली-रायभा मार्ग स्थित एक इंटर कॉलेज के पास अज्ञात वाहन ने बाइक में टक्कर मार दी। होमगार्ड गंभीर रूप से घायल हो गए। राहगीरों की सूचना पर पहुंची पीआरबी और थाना पुलिस ने घायल को उपचार के लिए आगरा स्थित एक हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही परिजन में चीख-पुकार मच गई। एसीपी अछनेरा शैलेंद्र सिंह ने बताया मृतक होमगार्ड का पोस्टमार्टम कराया है। परिजन की तहरीर पर अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed