Agra News: शूटिंग में निशाने पर साधा लक्ष्य, जीते पदक

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अंडर-14 बालक वर्ग में जीडी गोयनका विद्यालय ने पहला, टीआईएसए ने दूसरा और सेंट एंड्रूज कमला नगर ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। बालिका वर्ग में टीआईएसए विजेता रहा जबकि क्वीन विक्टोरिया विद्यालय दूसरे और जीडी गोयनका व दिल्ली पब्लिक स्कूल शास्त्रीपुरम संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर रहे। अंडर-19 बालक वर्ग में जीडी गोयनका विद्यालय ने पहला स्थान हासिल किया। सेंट एंड्रूज कमला नगर दूसरे और बीपीएस तीसरे स्थान पर रहा।बालिका वर्ग में सेंट एंड्रूज कमला नगर ने बाजी मारी। टीआईएसए दूसरे और जीडी गोयनका विद्यालय तीसरे स्थान पर रहा। विजेता खिलाड़ियों को पदक और प्रमाणपत्र देकर सम्मानित किया गया। आयोजन में मुख्य अतिथि माधवी पाठक, कुलदीप पाठक, प्रभात जैन, छोटे लाल बंसल, हितेश लवानिया, रवि प्रकाश अग्रवाल, सिद्धार्थ चतुर्वेदी, लव गोयल, सुग्रीव चौहान, राहुल राज कुलश्रेष्ठ, दिनेश अग्रवाल, डॉ. रामबाबू हरित, पूर्व विधायक मधुसूदन शर्मा और विक्रम शुक्ला मौजूद रहे। विशिष्ट अतिथियों में डॉ. नरेंद्र मल्होत्रा, अतुल तिवारी और नारायण बहरानी शामिल रहे।खो-खो में सेंट एंड्रूज का दबदबाफोटोआगरा। रिया अस्थाना मेमोरियल 20वें मून स्कूल ओलंपिक्स के तहत टीआईएसए स्कूल मैदान में आयोजित खो-खो चैंपियनशिप में सेंट एंड्रूज ने तीन वर्गों में खिताब अपने नाम किए। अंडर-19 बालक वर्ग के फाइनल में सेंट एंड्रूज पब्लिक स्कूल, पीलीपोखर ने दो अंक से जीत दर्ज की। अंडर-19 बालिका वर्ग में सेंट एंड्रूज कमला नगर ने कर्नल ब्राइटलैंड पब्लिक स्कूल को नौ अंक से हराया। जूनियर बालिका वर्ग में कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय ने बलूनी पब्लिक स्कूल को तीन अंक से शिकस्त दी। जूनियर बालक वर्ग में सेंट एंड्रूज, कमला नगर ने प्रधान पब्लिक स्कूल को नौ अंक से हराकर खिताब जीता। पुरस्कार वितरण समारोह में पूर्व विधायक मधुसूदन शर्मा, कुंवर पंकज सिंह और राज प्रताप ने खिलाड़ियों को सम्मानित किया। संवादबास्केटबॉल में जॉन मिल्टन और सेंट एंड्रूज बने चैंपियनफोटोआगरा। जॉन मिल्टन पब्लिक स्कूल में आयोजित मून स्कूल ओलंपिक्स बास्केटबॉल चैंपियनशिप में वरिष्ठ बालक वर्ग के फाइनल में मेजबान जॉन मिल्टन पब्लिक स्कूल ने दिल्ली पब्लिक स्कूल, शास्त्रीपुरम को हराकर खिताब जीता। वरिष्ठ बालिका वर्ग में भी जॉन मिल्टन की टीम ने दिल्ली पब्लिक स्कूल को शिकस्त देकर दोहरी सफलता हासिल की। कनिष्ठ बालक वर्ग के फाइनल में सेंट एंड्रूज पब्लिक स्कूल, बरौली अहीर ने गायत्री पब्लिक स्कूल को हराकर ट्रॉफी अपने नाम की। कनिष्ठ बालिका वर्ग में दिल्ली पब्लिक स्कूल, शास्त्रीपुरम ने शिवालिक पब्लिक स्कूल को पराजित कर चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया। प्रतियोगिता के संचालन में अत्यंत राणा, आशीष वर्मा, अनुज, कन्हैया और आलोक का सहयोग रहा।