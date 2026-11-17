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हादसे में क्षेत्र के गांव भाकर निवासी सुरेश (50) और उनके भतीजे सतीश (30) पुत्र हाकिम सिंह की मौत हुई है। दोनों चाचा-भतीजे मजदूरी करते थे। रविवार की रात वे बाइक से खेरागढ़ जा रहे थे। हादसे में सड़क किनारे खड़ा महुआखेड़ा निवासी बॉबी भी गंभीर रूप से घायल हुआ है। उसका आगरा स्थित निजी अस्पताल में उपचार चल रहा है।मृतक सतीश का एक साल का बेटा और दो साल की बेटी है। पिता की मौत से दोनों मासूमों के सिर से साया उठ गया। परिजन रामकिशन ने बताया कि सोमवार दोपहर करीब तीन बजे पोस्टमार्टम के बाद दोनों के शव गांव पहुंचे। शव देखते ही परिजन में चीख पुकार मच गई। गमगीन माहौल में दोनों का अंतिम संस्कार कर दिया गया। वहीं पुलिस ने हादसे में शामिल मैक्स पिकअप और दोनों बाइकों को कब्जे में लेकर पिकअप चालक को भी हिरासत में लिया है। एसीपी खेरागढ़ सुनीता चौहान ने बताया कि हादसे में दो लोगों की मौत हुई है। तहरीर मिलने पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।