{"_id":"628efd7acee0bb5dc952dd86","slug":"hearing-on-bhagwan-shri-krishna-virajman-case-today-in-mathura-court","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"Mathura Case: भगवान श्रीकृष्ण विराजमान के केस पर सुनवाई आज, शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने की है मांग","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा Published by: मुकेश कुमार Updated Thu, 26 May 2022 09:39 AM IST