युवक की हरकतों से परेशान युवती ने छोड़ी पढ़ाई: घर पहुंचकर दी धमकी, ताऊ से मारपीट; केस हुआ दर्ज

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युवती ने आरोप लगाया कि गैलाना निवासी रोहित उसे रास्ते में परेशान और प्रताड़ित करता है। इससे परेशान होकर उसने स्कूल जाना बंद कर दिया। बाद में रोहित उसके घर पहुंचकर धमकी और गाली-गलौज करने लगा। उसने अपने ताऊ को इस मामले की जानकारी दी।जब ताऊ रोहित के पिता मुकेश से शिकायत करने पहुंचे तो रोहित ने उन्हें तमाचा मारा और अपने पिता के साथ मिलकर पिटाई की। पीड़िता ने पुलिस से कहा कि भविष्य में कोई घटना होने पर रोहित और उसके पिता जिम्मेदार होंगे। डीसीपी सिटी सय्यद अली अब्बास ने बताया कि पुलिस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर विधिक कार्रवाई कर रही है।