राहत की खबर: ताज पूर्वी गेट का ढका जाएगा नाला, यहां बनाया जाएगा नया रास्ता; एडीए ने कराया सर्वे

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पाठक प्रेस पर लगी ताज सुरक्षा बैरिकेडिंग के कारण नगला पैमा जाने वाले लोगों को परेशानी होती है। नाले को पाटकर बनने वाले प्रस्तावित बाईपास के जरिये वह धांधूपुरा होते हुए नगला पैमा जा सकेंगे। शुक्रवार को डॉ. जीएस धर्मेश ने एडीए और नगर निगम इंजीनियरों के साथ सर्वे कराया। दोनों विभाग मिलकर डीपीआर बनाएंगे। विधायक ने बताया कि नगला पैमा के लोगों के साथ वह मंडलायुक्त से मिले थे। नाले के ऊपर स्लैब डालकर यहां रास्ता बनाया जा सकता है। पाठक प्रेस से देवी मंदिर तक आधा किमी. तक नाला पाटना होगा। इस दौरान महेश शर्मा, गणेश चंद, मनीष अग्रवाल, पार्षद आशीष सेंगर, पार्षद सुधीर राठौर, पूर्व पार्षद मोहन सिंह लोधी, जगमोहन सिंह, डॉ सुनील बघेल आदि मौजूद रहे।सपा नेता विनय अग्रवाल ने डेरा सरस, खिड़की काले खां, मोती कटरा क्षेत्र में खुले पड़े और टूटे नाले का निरीक्षण किया। नाले की दीवार लंबे समय से टूटी है। यहां बैरिकेडिंग भी नहीं की गई। विनय अग्रवाल ने नगर आयुक्त से मांग की है कि छोटे-छोटे बच्चे यहां खेलते हैं। हाल में ही तीन लोगों की मौत नाले में गिरने से हो चुकी है। कोई और हादसा न हो, इसलिए नाले की दीवार की मरम्मत के साथ इसे ढकवाया जाए। पांच माह से लोग निगम में भटक रहे हैं। इस दौरान परवेज खान, वीरेंद्र सिंह चौहान, राकेश गोला, अंकेश वशिष्ठ, किशन सिंह नरवार, हिमांशु यादव आदि मौजूद रहे।