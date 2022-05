{"_id":"628148deea256a33fd23d283","slug":"groom-reached-to-get-married-in-police-custody-in-firozabad","type":"story","status":"publish","title_hn":"Firozabad: जेल से पुलिस की गाड़ी में निकाह करने सिरसागंज पहुंचा दूल्हा, पुलिसकर्मी बने 'बराती'","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद Published by: मुकेश कुमार Updated Mon, 16 May 2022 12:11 AM IST