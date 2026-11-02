खुशखबरी: सोने की कीमतों में तगड़ी गिरावट, 39 हजार रुपये नीचे फिसला; शोरूमों पर ग्राहकों की उमड़ी भीड़

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त्योहारी सीजन में सोने-चांदी की कीमत में आई गिरावट से सराफा बाजार चमक उठा है। रविवार को पुष्य नक्षत्र में ग्राहकों ने जमकर खरीदारी की। 10 महीने में सोने की कीमतों में करीब 39 हजार रुपये प्रति दस ग्राम की कमी आई है। पिछले 11 महीने में चांदी में 1.30 लाख रुपये प्रति किलो की गिरावट दर्ज की गई।

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सोने का भाव जनवरी 2026 में अधिकतम 1.78 लाख रुपये प्रति दस ग्राम था, जो रविवार को एमसीएक्स पर 1.39 लाख रुपये प्रति दस ग्राम रह गया। वहीं, चांदी का भाव दिसंबर 2025 में 3.23 लाख रुपये प्रति किलो था। जो अब 1.95 लाख रुपये प्रति किलो पर आ गया है। त्योहारी सीजन के बीच चांदी के बाद सोने की कीमतों में आई गिरावट से सराफा बाजार में ग्राहकों की रौनक लौट आई है।





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एमसीएक्स पर चांदी 11 महीने और सोना 10 महीने के निचले स्तर पर पहुंच गया है। रविवार को पुष्य नक्षत्र के शुभ संयोग और भाव में आई बड़ी गिरावट के कारण किनारी बाजार, सेव बाजार, नमक की मंडी, चौबे जी का फाटक से लेकर एमजी रोड तक सराफा दुकान और शोरूम पर ग्राहकों की भीड़ लगी रही। कम वजन वाले गहनों के साथ ब्राइडल ज्वेलरी की भी खूब बिक्री हुई।





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एपी ज्वेलर्स के योगेश अग्रवाल ने कहा कि ऊंचे दामों की वजह से जो ग्राहक शादी-ब्याह की खरीदारी टाल रहे थे, वे अब बाजार में लौट आए हैं। सोना 1.39 लाख रुपये पर आने से लाइटवेट और ब्राइडल ज्वेलरी दोनों की मांग में उछाल आया है।





तनिष्क फ्रेंचाइजी से अनुराग बंसल ने कहा कि वैश्विक बाजार में सुधार और डॉलर की मजबूती से कीमतें नीचे आई हैं। पुष्य नक्षत्र पर दाम घटने से ग्राहकों की धारणा सकारात्मक हुई है, जिससे बाजार में नकदी का प्रवाह बढ़ा है।



