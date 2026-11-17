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रुनकता के अकबरा गांव में आयुष मेडिकल कॉलेज बनेगा। इसके लिए 5.46 हेक्टेयर जमीन आवंटित हो गई है। जरूरत पर इसका क्षेत्र और बढ़ा दिया जाएगा। इसमें यूनानी, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक और प्राकृतिक चिकित्सा की पढ़ाई और इलाज की सुविधा होगी।योग और ध्यान केंद्र भी होंगे। बीमारियों पर शोध करने के लिए प्रयोगशाला भी बनाई जाएगी। इसका बजट करीब 75 करोड़ रुपये हैं। इसकी डीपीआर बन गई है। शासन ने इसे स्वीकृत करते हुए कार्यदायी संस्था बदल दी है। अब इसका निर्माण सी एंड डीएस करेगी।क्षेत्रीय आयुर्वेद एवं यूनानी अधिकारी डॉ. एसएस आलम ने बताया कि बजट, जमीन आवंटित हो गई है। इसका निर्माण जल्द शुरू होगा। इससे चिकित्सा और शिक्षा की बेहतर सुविधा हो जाएगी। शासन प्रदेश में पांच आयुष मेडिकल कॉलेज बना रहा है। इसमें आगरा के अलावा मेरठ, गोंडा, मिर्जापुर और बस्ती में ये बनेंगे।चार पाठ्यक्रमों में 100-100 होंगी सीटेंआयुष मेडिकल कॉलेज में कुल 400 सीटें होंगी। प्रत्येक पाठ्यक्रम 100-100 सीट हैं। इसमें बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी (बीएमएएस), बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी (बीएचएमएस), बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी (बीयूएमएस) और बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंसेज (बीएनवाईएस) पाठ्यक्रम संचालित होंगे।