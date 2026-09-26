ये दावे हवा-हवाई: चार महीने बाद भी बसें गायब, नौ रूट पर मई से चलनी थीं, इन गांव के लोग कर रहे इंतजार

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ऐसे में गांवों के लोगों को अब भी स्कूल, अस्पताल, बाजार और शहर तक पहुंचने के लिए निजी वाहनों या सीमित सार्वजनिक परिवहन पर निर्भर रहना पड़ रहा है। योजना के तहत रजौरा-स्याहीपुरा-फतेहाबाद-आगरा, गोहरा-खेराराठौर-पिनाहट-आगरा, मलियाखेड़ा-चित्राहाट-बाह-आगरा, फतेहपुर सीकरी-कागारौल-अकोला-आगरा, मेवली-खेरागढ़-सैंया-आगरा, खेरिया-सैंया-ककुआ-आगरा, गढ़ी दर्याव-शमसाबाद-आगरा समेत नौ मार्गों का चयन किया गया था। हर विकासखंड में दो बसों के संचालन की योजना थी। योजना के अनुसार बसें अधिकतम आठ वर्ष पुरानी हो सकती हैं और डीजल, सीएनजी या इलेक्ट्रिक हो सकती हैं।क्षेत्रीय प्रबंधक बीपी अग्रवाल ने बताया कि योजना के तहत चयनित नौ मार्गों पर बसों का संचालन प्रस्तावित था लेकिन बसें ही खरीदी नहीं जा सकीं। हालांकि बाह और फतेहाबाद रोड पर योजना के तहत बसों का संचालन हो रहा है। बाकी मार्गों पर भी बस उपलब्ध होने के बाद संचालन शुरू कराया जाएगा।