फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   Fog sets in after rain; vehicle movement slows down

Agra News: बारिश के बाद कोहरे की दस्तक, वाहनों की थमी रफ्तार

Sun, 01 Nov 2026 02:39 AM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Updated Sun, 01 Nov 2026 02:39 AM IST
विज्ञापन
Fog sets in after rain; vehicle movement slows down
अकोला में सुवह घने कोहरे के कारण लाइट जला कर चलते वाहन। - फोटो : doda news
कागारौल/अकोला। दो दिन हुई रिमझिम बारिश के बाद शनिवार को सर्दी शुरू होने से पहले ही घने कोहरे ने दस्तक दे दी। सुबह करीब 5 बजे से कागारौल और अकोला क्षेत्र में घने कोहरे की चादर छाई रही। कोहरे के चलते दृश्यता काफी कम हो गई, जिससे वाहनों की तेज रफ्तार कुछ थम गई।
विज्ञापन

ठंड से बचाव के लिए स्कूल जाने वाले बच्चे ऊनी कपड़े पहने दिखाई दिए। सुबह के समय ठंड और कोहरे के कारण लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। अकोला क्षेत्र में सुबह लगभग 9 बजे तक कोहरा छाया रहा। कोहरा इतना घना था कि दृश्यता महज 50 मीटर तक ही सीमित रह गई। सड़कों पर चल रहे वाहनों को दिन में भी हेडलाइट जलाकर चलना पड़ा। घने कोहरे के कारण आगरा-अकोला-कागारौल मार्ग पर वाहनों की रफ्तार थम गई और वाहन चालक रेंग-रेंग कर चलते नजर आए। सुबह टहलने निकले लोगों और स्कूल जाने वाले बच्चों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed