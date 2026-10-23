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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   Flight timings for Bengaluru and Navi Mumbai have changed; please arrive 15 minutes earlier.

Agra News: बंगलूरू और नवी मुंबई की फ्लाइट का समय बदला, 15 मिनट पहले पहुंचें

Fri, 23 Oct 2026 02:57 AM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Updated Fri, 23 Oct 2026 02:57 AM IST
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Flight timings for Bengaluru and Navi Mumbai have changed; please arrive 15 minutes earlier.
आगरा। बंगलूरू और नवी मुंबई जाने वाले हवाई यात्रियों को अब नए समय के अनुसार यात्रा की योजना बनानी होगी। 25 अक्तूबर से विंटर शेड्यूल लागू होने के साथ उड़ानों के आगमन और प्रस्थान का समय बदल दिया गया है। वहीं, ईदगाह-खेरिया आरओबी पर निर्माण कार्य की वजह से यात्रियों को एयरपोर्ट पहुंचने के लिए अतिरिक्त समय लेकर चलने की सलाह दी गई है।
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सिविल टर्मिनल एयरपोर्ट अथॉरिटी के डायरेक्टर विवेक कुमार शर्मा ने बताया कि नए शेड्यूल के अनुसार बंगलूरू की फ्लाइट दोपहर 1:45 बजे आगरा पहुंचेगी। वापसी में यह दोपहर 2:20 बजे आगरा से रवाना होगी। इसी तरह नवी मुंबई की फ्लाइट दोपहर 3:15 बजे आगरा पहुंचेगी और वापसी में 3:50 बजे रवाना होगी। ऐसे में यात्रियों को निर्धारित समय से कम से कम 15 मिनट पहले एयरपोर्ट पहुंचने की सलाह दी गई है।
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