Agra News: नगर निगम के जोन ऑफिस में लगी आग, रिकॉर्ड खाक

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नगर निगम परिसर में स्टेट बैंक के पीछे कमरा नंबर 101 में हरीपर्वत जोन कार्यालय बना हुआ है। यहां टैक्स असेसमेंट के साथ जन्म-मृत्यु पंजीकरण से जुड़े काम और निर्माण विभाग के इंजीनियर बैठते हैं। बुधवार सुबह करीब 10 बजे आग लगी तो इसने चंद मिनटों में ही यहां रखी लोहे की अलमारी, एल्युमिनियम फ्रेम के पार्टिशन को अपनी जद में ले लिया। पंखे, एलईडी लाइटें और पूरे ऑफिस की वायरिंग जल गई। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया लेकिन पानी के कारण कई दस्तावेज खराब हो गए। पुराने रजिस्टर और बिल रिकॉर्ड को नुकसान पहुंचा है। कई फाइलें और संपत्ति कर से जुड़े दस्तावेज भी आग से जल गए।जांच के बाद पता चलेगा कौन से दस्तावेज जलेआग की सूचना पर नगर आयुक्त संतोष कुमार वैश्य मौके पर आ गए। अपर नगर आयुक्त शिशिर कुमार और सहायक नगर आयुक्त श्रद्धा पांडेय ने आग बुझने के बाद दस्तावेजों की जांच के लिए कर्मचारियों को लगाया। उन्होंने बताया कि कौन से दस्तावेज जले हैं, इसका पता तब चलेगा, जब पूरा ब्योरा तैयार हो जाएगा। कर्मचारी सूची तैयार कर रहे हैं। शॉर्ट सर्किट समेत अन्य संभावित कारणों की जांच की जा रही है। अधिकारियों की जांच के बाद ही स्पष्ट होगा कि आग कैसे लगी और इससे कितना नुकसान हुआ। टैक्स विभाग के महत्वपूर्ण रिकॉर्ड के जलने से विभागीय कामकाज पर भी असर पड़ने की आशंका है।