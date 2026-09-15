फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   Fire breaks out at a petrol pump in Pratapura in Agra

आगरा: प्रतापपुरा में एक पेट्रोल पंप पर लगी आग, स्टाफ ने बिना अपनी जान की परवाह किए पाया काबू

Tue, 15 Sep 2026 05:35 PM IST
Akash Dubey अमर उजाला नेटवर्क, आगरा
अमर उजाला नेटवर्क, आगरा Published by: Akash Dubey Updated Tue, 15 Sep 2026 05:35 PM IST
विज्ञापन
Fire breaks out at a petrol pump in Pratapura in Agra
आग बुझाते पेट्रोल पंप के कर्मचारी - फोटो : अमर उजाला

विज्ञापन

आगरा के थाना राकाबगंज क्षेत्र के प्रतापपुरा स्थित पेट्रोल पंप पर आग लग गई। आग लगते ही पंप पर हड़कंप मच गया। आग धीरे-धीरे फैल रही थी, लेकिन वहां मौजूद पंप के कर्मचारियों ने हिम्मत दिखाते हुए अग्निशमन यंत्र का उपयोग करते हुए आग पर काबू पा लिया। कर्मचारियों की सूझबूझ के चलते एक बड़ा हादसा टल गया। समय रहते आग पर काबू पा लेने से बड़ा नुकसान होने से बच गया। मौके पर मौजूद लोगों ने पेट्रोल पंप स्टाफ की इस बहादुरी की जमकर सराहना की है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed