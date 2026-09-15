आगरा: प्रतापपुरा में एक पेट्रोल पंप पर लगी आग, स्टाफ ने बिना अपनी जान की परवाह किए पाया काबू

आगरा के थाना राकाबगंज क्षेत्र के प्रतापपुरा स्थित पेट्रोल पंप पर आग लग गई। आग लगते ही पंप पर हड़कंप मच गया। आग धीरे-धीरे फैल रही थी, लेकिन वहां मौजूद पंप के कर्मचारियों ने हिम्मत दिखाते हुए अग्निशमन यंत्र का उपयोग करते हुए आग पर काबू पा लिया। कर्मचारियों की सूझबूझ के चलते एक बड़ा हादसा टल गया। समय रहते आग पर काबू पा लेने से बड़ा नुकसान होने से बच गया। मौके पर मौजूद लोगों ने पेट्रोल पंप स्टाफ की इस बहादुरी की जमकर सराहना की है।