Agra News: दीपावली पर बाजारों में छाई रौनक, जाम से निपटने को पुलिस मुस्तैद

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फतेहाबाद थाने में बृहस्पतिवार को हुई शांति समिति की बैठक में प्रभारी निरीक्षक विनोद कुमार मिश्रा ने व्यापारियों और आम लोगों से सतर्कता बरतने की अपील की। उन्होंने बताया कस्बे में वन-वे व्यवस्था लागू की गई है। मुख्य बाजार से चार पहिया वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। दुकानों के सामने अनाधिकृत रूप से वाहन खड़े करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बिना नंबर प्लेट वाले दोपहिया वाहनों को सीज किया जाएगा। उन्होंने व्यापारियों को टप्पेबाजों से सावधान रहने की सलाह दी। कहा कि जिन व्यापारियों को अधिक धनराशि का आवागमन करना है, उन्हें पुलिस सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। त्योहार के दौरान जाम से निपटने के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। कस्बे के प्रमुख चौराहों पर पुलिस पिकेट लगाई जाएगी। सराफा बाजार और कसेरट बाजार में सादे कपड़ों में पुलिसकर्मियों की तैनाती रहेगी। बैठक में नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि रवि प्रकाश शल्या, बिज्जी शर्मा, लल्लूराम गुर्जर, बंटी प्रधान, अंगद सिंह वर्मा, अंकित गुप्ता, आलोक बछरवार आदि गणमान्य लोग उपस्थित रहे।डाैकी में डीसीपी पूर्वी ने की पैदल गश्तडाैकी