मनचले से परेशान महिला चिकित्सक: पीछा कर खींचे फोटो, गाड़ी रुकवाकर की अभद्रता; केस दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Published by: Arun Parashar Updated Sat, 31 Oct 2026 03:33 PM IST
सार
आगरा में एक महिला चिकित्सक मनचले से परेशान हैं। महिला चिकित्सक ने पीछा और गाली गलाैज करने का आरोप लगाया है। मामले में पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की है।
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विस्तार
महिला डॉक्टर का मनचले ने घर से निकलना मुश्किल कर दिया है। पीड़िता ने आरोपी पर पीछा करने, मोबाइल से फोटो खींचने और फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर परेशान करने के आरोप में जगदीशपुरा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है।
आवास विकास कॉलोनी निवासी महिला चिकित्सक ने सुशांत यादव (निवासी सेक्टर-11, जगदीशपुरा) के खिलाफ शिकायत की है। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि वह रात करीब आठ बजे अपने क्लीनिक से कार से घर लौट रही थीं। इसी दौरान आरोपी उनकी कार के पास आया और गाड़ी रुकवाने की कोशिश करने लगा।
आरोप है कि उसने गाली-गलौज भी की। महिला चिकित्सक का कहना है कि आरोपी पहले भी ऐसा कर चुका है। वह लगातार उनका पीछा करता है। एसीपी लोहामंडी गौरव सिंह ने बताया कि शिकायत पर कार्रवाई की जा रही है।
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आवास विकास कॉलोनी निवासी महिला चिकित्सक ने सुशांत यादव (निवासी सेक्टर-11, जगदीशपुरा) के खिलाफ शिकायत की है। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि वह रात करीब आठ बजे अपने क्लीनिक से कार से घर लौट रही थीं। इसी दौरान आरोपी उनकी कार के पास आया और गाड़ी रुकवाने की कोशिश करने लगा।
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आरोप है कि उसने गाली-गलौज भी की। महिला चिकित्सक का कहना है कि आरोपी पहले भी ऐसा कर चुका है। वह लगातार उनका पीछा करता है। एसीपी लोहामंडी गौरव सिंह ने बताया कि शिकायत पर कार्रवाई की जा रही है।
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