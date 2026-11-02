Agra News: बीसी में घाटे से बढ़ा अपमान का डर, बुजुर्ग दंपती ने दे दी जान

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बर वाली गली निवासी शेर मोहम्मद उर्फ शेरू खेरागढ़ में टेलर थे। चार बेटियों की शादी हो चुकी है। बेटा शरीफ जयपुर में एक फर्म में कपड़े सिलने का काम करता है। पत्नी मुन्नी बेगम और बहू नूरबानो घर के आगे के कमरे में परचून की दुकान संचालित करते थे। पीछे के कमरे में बहू और बीच के कमरे में दंपती रहते थे।परिजन के मुताबिक, रविवार सुबह 6 बजे शेर मोहम्मद की 14 वर्षीय पोती शाहिदा सोकर उठी। दादा और दादी को नहीं देखकर मां को बताया। कमरे की खिड़की खोलकर देखा तो अंदर दादी का शव पंखे से लटका था, वह चीखने लगी। शोर सुनकर पहुंचे लोगों ने कमरा खोलकर शव को फंदे से उतारा। इसके बाद परचून की दुकान का दरवाजा खोलने पर शेर मोहम्मद का शव पंखे पर बनाए फंदे से लटका मिला।दंपती के आत्महत्या करने की सूचना पर एसीपी लोहामंडी गौरव सिंह मौके पर पहुंचे। फॉरेंसिक टीम ने भी जांच की। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। दंपती की किसी से रंजिश नहीं थी। सबसे प्रेम व्यवहार था। उनके अचानक ऐसा कदम उठाने से पड़ोसी भी स्तब्ध हैं। बहू नूरबानो ने बताया कि परिवार में कोई परेशानी नहीं थी। ससुर रोजाना खेरागढ़ दुकान जाते थे। वह सास के साथ दुकान चलाती थी। कोई दिक्कत होती तो बेटी को सास के साथ क्यों सोने देते।ग्रुप में 200 लोग थे शामिलभतीजे हनीफ ने बताया कि चाचा शेर मोहम्मद टेलर के काम के साथ बीसी भी संचालित करते थे। उनकी ईमानदारी से लोग प्रभावित थे। बीस-बीस के ग्रुप में करीब 200 लोग उनके पास बीसी डालते थे। कुछ लोगों ने बीसी उठाने के बाद रुपये वापस नहीं किया। अन्य बीसी डालने वाले उनसे रुपये मांग रहे थे। बदनामी के डर से वह परेशान हो गए थे। पर किसी से कुछ कह नहीं पा रहे थे। इसी अवसाद में उन्होंने यह कदम उठा लिया।पहले पत्नी फिर पति ने की खुदकुशीबहू नूरबानो ने बताया कि ससुर रोजाना सुबह फजिर की नमाज के लिए उठते थे। मस्जिद से लौटकर वही परचून वाली दुकान खोलते थे। रविवार को वह मस्जिद नहीं गए। ऐसा लग रहा है कि सास-ससुर ने आपस में बात कर खुदकुशी का फैसला लिया। पहले सास मुन्नी देवी ने फिर ससुर दुकान में जाकर फंदे से लटक गए।आसपास बनाई गईं दोनों की कब्रेंसूचना मिलने पर दोपहर तीन बजे के करीब बेटा शरीफ जयपुर से पोस्टमार्टम गृह पहुंचा। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजन के सुपुर्द कर दिया। परिजन ने दोनों का अंतिम संस्कार किया। दोनों के बीच प्रेम को देखते हुए उनकी कब्र आसपास ही बनाई गईं। अंतिम संस्कार के दौरान हर किसी की आंखें नम हो गईं।पुलिस ने दोनों शवों का पोस्टमार्टम कराया है। प्रारंभिक जांच में आर्थिक तंगी और बढ़ते कर्ज के कारण आत्महत्या करना प्रतीत हो रहा है। मौके पर कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। परिजन ने कोई तहरीर नहीं दी है। कोई शिकायत मिलने पर जांच कर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। - गौरव सिंह, एसीपी लोहामंडी