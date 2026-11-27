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किसानों का नेतृत्व भारतीय किसान यूनियन ने किया। किसान परिसर में ही रात रुकना चाह रहे थे। किसानों ने गेट के अंदर न घुसने देने पर ट्रैक्टर-ट्राॅली खड़ी कर फतेहाबाद रोड की एक लेन बंद कर दी। इससे करीब दो किलोमीटर तक लंबा जाम लग गया। किसानों ने गद्दे बिछाने के बाद चूल्हा जलाकर वहीं खाना बनाया और कीर्तन करने लगे।इसी दौरान किसानों ने 72 घंटे सड़क पर ही अनशन करने और शुक्रवार को भारी संख्या में किसानों के जुटाकर प्रदर्शन तेज करने की चेतावनी दी। इस पर नेतृत्व कर रहे मंडल अध्यक्ष रणवीर सिंह से सिटी मजिस्ट्रेट और डीसीपी सिटी ने वार्ता की।रणवीर ने बताया कि किसान परिसर में रात रुककर सुबह ज्ञापन देना चाह रहे थे। इस पर प्रशासन ने उन्हें परिसर में प्रवास की अनुमति दे दी। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष राजपाल शर्मा, प्रदेश उपाध्यक्ष बुद्दा सिंह प्रधान, तिलक सिंह राजपूत, गिर्राज सिंह, जिलाध्यक्ष राजवीर लवानियां व अन्य जिलों के किसान और पदाधिकारी मौजूद रहे।ये हैं किसानों की मांगेंएमएसपी लागू करना, किसानों की समस्याओं का समाधान, टोरेंट पावर से जुड़ी शिकायतें दूर करना और नहरों की सफाई कराना। नहर टूटने से फसलों का नुकसान, खाद उपलब्ध नहीं होने, कालाबाजारी की भी समस्या से किसान परेशान हैं।