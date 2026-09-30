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यूपी: तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने राैंदा ऑटो, धान बेचने जा रहे युवक की माैत; दो गंभीर घायल

Wed, 30 Sep 2026 07:39 PM IST
Arun Parashar संवाद न्यूज एजेंसी, कासगंज
संवाद न्यूज एजेंसी, कासगंज Published by: Arun Parashar Updated Wed, 30 Sep 2026 07:39 PM IST
सार

हादसे के बाद चालक ट्रैक्टर लेकर मौके से भाग गया। घटना के बाद मौके पर राहगीर व आस-पास के लोग उनकी ओर दौड़ पड़े। आनन-फानन में घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने युवक को मृत घोषित कर दिया। दो घायलों का उपचार चल रहा है।

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Farmer riding auto-rickshaw dies after being hit by tractor in Kasganj
ट्रैक्टर की टक्कर से क्षतिग्रस्त हुआ ऑटो। - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
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कासगंज के अमांपुर मार्ग पर खुशकरी गेट के पास बुधवार को ट्रैक्टर ने ऑटो में टक्कर मार दी। टक्कर लगने से ऑटो सवार युवक की मौत हो गई, जबकि दो युवक घायल हो गए। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। युवक गांव जाटऊ अशोकपुर से ऑटो में सवार होकर धान बेचने के लिए कासगंज स्थित गल्ला मंडी आ रहे थे।
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गांव जाटऊ निवासी सुमित (18) पुत्र बालकिशन, सुखवीर पुत्र मोहन लाल, किशन पुत्र दशरथ बुधवार की दोपहर ऑटो से धान बेचने के लिए कासगंज आ रहे थे। जब वह खुशकरी गेट के पास पहुंचे तो सामने से तेज गति से आ रहे ट्रैक्टर-ट्रॉली ने ऑटो में टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी की ऑटो सवार तीनों युवक घायल हो गए और ऑटो क्षतिग्रस्त हो गया। चालक ट्रैक्टर लेकर मौके से भाग गया। घटना के बाद मौके पर राहगीर व आस-पास के लोग उनकी ओर दौड़ पड़े। आनन-फानन में घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने युवक को मृत घोषित कर दिया। दो घायलों का उपचार चल रहा है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने घटना के बारे में लोगों से पूछताछ की।
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परिवार में सबसे छोटा था सुमित
सुमित की मां सरवती ने बताया कि उनके चार बच्चों में सुमित सबसे छोटा था। दो बड़े भाई सुनील कुमार (28), सत्येंद्र (26) और बेटी पिंकी (24) की है। उनके पति बालकिशन की 11 साल पहले बीमारी से मौत हो चुकी है। सुमित परिवार के पालन पोषण में अपने घरवालों की मदद करता था।
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शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। परिजन की ओर से तहरीर मिलने पर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। -आंचल चाैहान, सीओ कासगंज




 
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