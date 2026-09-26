Agra News: बरामदगी की फर्द में 14 लाख के सोने की जगह दिखाए नकली जेवर

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सुनील कुमार ने बताया कि उनकी आभूषणों की दुकान है। उनके परिचित राजामंडी निवासी संजय वर्मा ने उन्हें 19 अगस्त को आठ चूड़ियां और एक कंगन दिखाने के लिए बुलाया था। वह करीब 114 ग्राम सोने के जेवरात लेकर वहां पहुंचे। ननुआ उर्फ लियाकत और इमरान जेवर लेकर भाग गए। पुलिस ने संजय, इमरान और लियाकत को सादाबाद से पकड़ा।सुनील का आरोप है कि पुलिस ने पूछताछ में सारा सोना बरामद कर लिया था। हालांकि, एक दरोगा ने उन्हें जीएसटी के नाम पर डराकर सिर्फ एक जोड़ी चूड़ी की तहरीर ली और प्राथमिकी दर्ज की। पुलिस ने शुरुआत में बरामदगी नहीं दिखाई। बाद में थाने में उन्हें नकली माल दिखाया गया, जबकि असली 114 ग्राम सोना खुर्द-बुर्द कर दिया गया।पुलिस ने कागजों में असली सामान की बरामदगी 19 अगस्त के बजाय 21 अगस्त को फिरोजाबाद रोड पर दर्शाई। आरोपी लियाकत ने भी बताया कि पुलिस ने बरामदगी के दौरान उसके पांच हजार रुपये भी रख लिए थे। सुनील ने पुलिस आयुक्त से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराकर अपना असली सामान वापस दिलाने और दोषी पुलिसकर्मियों पर सख्त कार्रवाई की गुहार लगाई है। उन्होंने कहा है कि जब पुलिस ही भक्षक बन जाए तो किस पर न्याय का भरोसा किया जा सकता है।वर्जन- थाना पुलिस पर जेवरात बदलने के आरोप लगाए गए हैं। पूर्व में वादी ने फर्द पर खुद ही हस्ताक्षर किए थे। मामले में जांच कराई जा रही है। साक्ष्य संकलन के बाद अगर कोई दोषी होगा तो कार्रवाई की जाएगी। - सय्यद अली अब्बास, डीसीपी सिटी